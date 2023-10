Massima sicurezza in vista del Luna Park

L'Amministrazione comunale, dopo gli spiacevoli fatti di settimana scorsa, ha previsto una serie di misure di sicurezza aggiuntive in vista dell'apertura del Luna Park a Legnano.

Da questo fine settimana saranno ulteriormente rinforzati i presidi di vigilanza per garantire la massima sicurezza al Luna Park dopo l’episodio di sabato scorso. Tutti gli attori coinvolti concorreranno a garantire una maggior presenza di uomini sul campo: nel fine settimana, oltre all’incremento delle forze dell’ordine, sarà implementata la presenza di vigilanza interna assoldata dai giostrai, che porteranno da otto a sedici l’organico, mentre l’Amministrazione comunale, da parte sua, aumenterà la dotazione della security che, nel corso della manifestazione, sarà di cinque uomini il venerdì sera e i festivi, di sei uomini il sabato sera e di 9 nelle serate del 31 ottobre e dell’1 novembre.

Dichiara il sindaco Lorenzo Radice: “A Legnano il Luna Park è un’occasione di divertimento e socializzazione ormai da generazioni, grazie a una lunga e radicata tradizione. Coinvolge moltissime persone: rappresenta la vita e il lavoro per tante famiglie di giostrai che ogni anno arrivano in città , rappresenta un impegno importante per le forze dell’ordine, per la nostra Polizia locale e per altri soggetti, come Croce Rossa e Protezione civile, che lavorano perché tutto funzioni per il meglio. Non possiamo permettere che chi vuole trascorrere delle serate di svago in compagnia degli amici corra dei rischi per colpa dell’inciviltà di qualcuno. Con la nostra Polizia locale abbiamo lavorato da subito per creare, a monte, con apposite ordinanze e nuove soluzioni logistiche, condizioni di maggior sicurezza in piazza I Maggio a dimostrazione di quanto teniamo alla buona riuscita di questa manifestazione. Voglio essere chiaro: al Luna Park si viene soltanto per divertirsi e stare insieme comportandosi secondo le regole del vivere civile. Nessun altro tipo di comportamento sarà in alcun modo tollerato”.

Il piano sicurezza prevede, dall’inaugurazione ufficiale di sabato 21, un filtro all’entrata, che avverrà sul viale con accesso dal Toselli, con il controllo del contenuto di borse e zaini prima dell’ingresso, attraverso i varchi, all’area occupata dalle giostre. Nel periodo di maggior accesso (dal 26 ottobre al 5 novembre) è prevista l’installazione di contapersone in entrata/uscita. Novità logistica importante dell’edizione 2023 del Luna Park è la creazione di un viale parallelo a quello di accesso che, nei fine settimana, quando maggiore è l’afflusso del pubblico, sarà utilizzato esclusivamente per l’uscita. La creazione di questo viale, della larghezza di dieci metri, è stata resa possibile dal trasferimento di una quindicina di moduli abitativi dei giostrai nel parcheggio di via Podgora. Il trasferimento di questi mezzi ha permesso di aumentare lo spazio calpestabile dell’area del Luna Park, quindi di innalzare il limite di capienza massima dell’area che arriverà a 3500 persone. Con la nuova sistemazione, su via per San Vittore sarà creato un accesso all’area per le ambulanze e i mezzi di servizio. Nei fine settimana la Polizia Locale presidierà l’attraversamento pedonale per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni. Sempre nel fine settimana saranno presenti anche il presidio sanitario della Croce Rossa e i volontari della Protezione civile per svolgere attività informativa e d’instradamento dei flussi.

Sempre in ottica di sicurezza, il sindaco ha firmato due distinte ordinanze che vietano la vendita per asporto e la somministrazione dei superalcolici, nonché la vendita per asporto di bevande in bottiglia di vetro. La prima, come negli anni precedenti, riguarda le bancarelle del Luna Park, la seconda interessa tutti i tipi di attività ricompresi nell’area tra via per Canegrate, via Alberto da Giussano, la stazione, la Ztl Mauro Venegoni, corso Italia, area Cantoni, largo Tosi, via Gilardelli, via Guerciotti, viale Gorizia e via Castello. Questa seconda ordinanza varrà dal 20 ottobre al 12 novembre nelle giornate di venerdì, nei giorni prefestivi e festivi, dalle 15.00 alle 3.00 del giorno successivo. È inoltre vietato l’accesso all’area del Luna park con oggetti contundenti e spray nebulizzanti, come vietato sarà per le attrazioni dare in premio o vendere qualunque oggetto contundente o che rechi pregiudizio (bottiglie in vetro, coltelli, pistole ad area compressa). Il divieto di accesso è anche per le persone in condizioni di alterazione e con veicoli. Gli animali di media-grossa taglia saranno ammessi soltanto con museruola e guinzaglio.

In numeri, l’edizione 2023 del Luna Park vedrà la presenza di 94 attrazioni in tutto fra banchi di somministrazioni, attività di giochi a premio, attrazioni per bambini e famiglie, attrazioni per adulti e attrazioni estreme. Sono tre le attrazioni per la prima volta presenti in piazza I Maggio (Kong, Moonraker e Big tower 40), due i ritorni dopo oltre 20 anni di assenza (la pista dei go kart e i seggiolini volanti – più comunemente conosciuta come “calcinculo”) e Top Spin, che fu la novità cinque anni fa e che, da allora, non ha più fatto ritorno.

In occasione dell’inaugurazione ufficiale del Luna Park, sabato 21 ottobre alle 15.30, le prime mille persone che si presenteranno al varco d’ingresso riceveranno un coupon di sconti per 50 euro complessivi. Confermata, il 31 ottobre, la Festa di Halloween con truccabimbi.

Giornata speciale sarà venerdì 3 novembre: al mattino, dalle 10 alle 13, si terrà il “Luna park senza barriere”, riservato alle persone con disabilità che potranno salire gratuitamente su tutte le giostre e che, alla fine, riceveranno una frittella; nel pomeriggio con la “Festa dello studente” sarà la volta degli alunni e degli studenti delle primarie e delle secondarie di primo grado, che accederanno alle giostre con i biglietti omaggio prossimamente in distribuzione nelle scuole.

L’orario di apertura del Luna Park è alle 15 nei giorni feriali, alle 10 nei giorni prefestivi e festivi.

L’orario di chiusura è fissato alla mezzanotte da lunedì a giovedì e nei festivi; l’una di notte venerdì, sabato e prefestivi. La chiusura del Luna Park sarà domenica 12 novembre.

