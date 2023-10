'Magenta incontra lavoro': AFOL e Comune per aiutare chi cerca lavoro

Torna il 23 ottobre Magenta incontra lavoro, l’iniziativa organizzata da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune per far incontrare le persone in cerca di occupazione con gli esperti del mercato del lavoro e della formazione presenti sul territorio.

Torna il 23 ottobre la seconda edizione di Magenta incontra lavoro, l’iniziativa organizzata da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Magenta per far incontrare le persone in cerca di occupazione con gli esperti del mercato del lavoro e della formazione presenti sul territorio.



L’evento si terrà nella sala consiliare comunale ‘Mariangela Basile’, in via Giuseppe Fornaroli 30, dalle 9.30 alle 17.00. Le persone in cerca di lavoro o di opportunità per formarsi e aggiornare il proprio profilo professionale potranno sostenere colloqui individuali con i professionisti dell’orientamento al lavoro, della formazione per adulti e del servizio Incontro Domanda/Offerta di Afol Metropolitana.



Durante la giornata gli operatori daranno informazioni e indicazioni sul reinserimento lavorativo, sui corsi di formazione disponibili sul territorio e sulle opportunità offerte dal programma nazionale Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) per persone disoccupate. Inoltre ci sarà anche la possibilità di essere aiutati nella stesura di un curriculum vitae efficace e di incontrare i recruiters e candidarsi alle offerte di lavoro aperte sul territorio. Spazio anche alle informazioni sugli strumenti della legge 68/99 per la ricerca di lavoro di persone con disabilità.



“Dopo il buon successo dello scorso anno abbiamo voluto riproporre questa interessante iniziativa realizzata con Afol Metropolitana, la rete delle Agenzie per il Lavoro e gli Enti di formazione del territorio con l'obiettivo di far incontrare e dialogare le persone in cerca di lavoro e le organizzazioni che si occupano di lavoro e formazione presenti sul territorio”, commenta l’Assessore al Welfare Giampiero Chiodini.



“Quest’anno presentiamo alla comunità del Magentino i nostri servizi che nascono dall’esperienza di lavoro sul territorio e dall’obiettivo continuo di migliorare la qualità delle proposte per cittadini e imprese”, dichiara Tommaso Di Rino, Direttore generale di Afol Metropolitana. “Per questo mettiamo una grande attenzione nell’ascoltare le esigenze del territorio, della sua amministrazione comunale e delle realtà pubbliche e private dedicate al lavoro e alla formazione”.



“La presenza e l’attenzione ai bisogni del territorio sono fondamentali – afferma la Consigliera delegata alle Politiche del Lavoro, Politiche Sociali, Pari opportunità Diana De Marchi – Come Città metropolitana di Milano ci stiamo impegnando affinché le nostre politiche e le nostre azioni siano sempre più capillari, inclusive e rispettose delle peculiarità locali. Un positivo ritorno quello di Afol nel Magentino, un grazie ad operatori, operatrici e Comune di Magenta per la collaborazione”.





Saranno presenti, oltre ai professionisti di Afol Metropolitana, le Agenzie per il Lavoro e gli Enti di formazione del territorio magentino: Etjca, Enaip, Fondazione Clerici, Synergie, Gi Group, Manpower, Randstad, Adecco, MAW SPA, ADHR e i referenti del progetto “300 + 1 tessere lavoro per riattivare relazioni solidali”.

Per partecipare a Magenta incontra lavoro occorre inviare il proprio curriculum vitae a promozione [at] afolmet [dot] it oppure presentarsi all’evento con la copia cartacea del cv.



All’avvio dei lavori, alle ore 10.00, sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco Luca Del Gobbo e dell’Assessore al Welfare Giampiero Chiodini insieme ai delegati di Città Metropolitana di Milano.

