L'italiano per stranieri

A Robecchetto con Induno nessuno resta indietro. Continuano le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Braga per agevolare con azioni concrete i processi di integrazione dei cittadini stranieri nel tessuto sociale ed economico del territorio.

È il caso del nuovo corso di italiano gratuito per cittadini stranieri che partirà dal 18 ottobre (ogni mercoledì) dalle 9.30 alle 11.30, presso la biblioteca civica “Alda Merini”, in via Novara, con servizio baby-sitter e possibilità di trasporto da Robecchetto a Malvaglio e ritorno. «Questi servizi extra di supporto hanno lo scopo di consentire la maggior partecipazione possibile, anche quando si hanno dei bambini da accudire e/o non si dispone di un mezzo per spostarsi», spiega Braga.

Mentre dal 20 ottobre (ogni venerdì) dalle 20.45 alle 22.15 il corso di italiano per stranieri si svolgerà presso il Centro civico di Malvaglio, in via Roma. «Questa fascia oraria serale di certo consentirà di partecipare anche ai cittadini stranieri che nel corso della giornata sono impegnati nelle proprie attività lavorative», aggiunge l’assessore alle Politiche sociali Marta Langè. Per informazioni e iscrizioni contattare la biblioteca comunale.

