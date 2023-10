Croce d'argento a Reggimento Trasmissioni

L'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha partecipato alla cerimonia di conferimento della Croce d'argento al merito dell'Esercito Italiano alla Bandiera di Guerra del 1° Reggimento Trasmissioni, appuntamento che si è svolto nella caserma 'Santa Barbara' di Milano.

"In un momento particolarmente difficile - afferma La Russa - come è stato quello del Covid, i militari hanno dimostrato, come sempre, il loro altruismo, lo spirito di abnegazione e la grande e generosa vicinanza alla popolazione. L'Esercito, anche in quell'occasione, ha messo in pratica i nobili valori rappresentati dalla nostra bandiera

"Interventi significativi all'estero e sul territorio nazionale - aggiunge l'assessore alla Sicurezza - e le numerose operazioni a tutela dell'ordine pubblico, tra cui la partecipazione a Strade Sicure". "In particolare - conclude La Russa - durante l'emergenza Covid- 19 il reggimento è intervenuto fin dalle prime ore della pandemia".

