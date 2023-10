Prima all’Auditorium Paccagnini, poi al Parco Sciaredo. Pronti a farvi condurre da Carla Favazza (Life e Family Coach) nel mondo dello 'Yoga della Risata'. Allora, gli appuntamenti sono: questa sera (venerdì 13 ottobre), dalle 19 alle 21 al Paccagnini con 'Sport e Felicità' (conferenza dinamica); mentre sabato 14 (dalle 10 alle 11 – spazio adulti – e dalle 11 alle 12 – spazio genitori e figli) 'Essere Felici è + Meglio' (laboratori).

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!