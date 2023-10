Le castagne della Fiaccolata

Autunno... tempo di caldarroste. E, allora, non può mancare la castagnata della Fiaccolata nosatese. L'appuntamento è il 20 e 21 ottobre.

Autunno... tempo di caldarroste. E, allora, non può mancare la castagnata della Fiaccolata nosatese. L'appuntamento è il 20 e 21 ottobre. Ma non solo le castagne, perché ci saranno anche frittelle, vendita torte, te caldo e molto altro ancora. Con tutto il ricavato dell'iniziativa che sarà devoluto alla stessa associazione per l'organizzazione della 42^ Fiaccolata.

