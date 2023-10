CORECOM: Cesare Maria Gariboldi presidente

Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, d’intesa con il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, ha firmato il decreto che nomina Cesare Maria Gariboldi quale presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Lombardia (CORECOM). “A lui e ai nuovi componenti del CORECOM – ha commentato Attilio Fontana – rivolgo, anche a nome dell’intera Giunta, i più sinceri auguri di buon lavoro”.

