Fondazione degli Ospedali al fianco del reparto dialisi

Fondazione degli Ospedali Onlus ha consegnato, nella mattinata di mercoledì 11 ottobre, tre televisori al reparto dialisi dell'ospedale di Cuggiono. Un gesto concreto che testimonia la vicinanza della Fondazione a tutti i pazienti che stanno affrontando la grande sfida della dialisi. Presenti alla consegna Angelo Gazzaniga, vicepresidente di Fondazione degli Ospedali, Leonardo Arena - Direzione amministrativa Presidi, Bruna Bugini - infermiere coordinatore, Alessandro Dainesi - Direttore Sanitario e poi ancora Annalisa Neri - Responsabile servizio Dialisi, Eugenio Carlo Maria Vignati - Dirigente Medico e Lucafrancesco Di Toma - Direttore Nefrologia e Dialisi.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!