40 metri su un cavo d'acciaio a 39° di pendenza: la nuova follia di Andrea Loreni

L’uomo è Andrea Loreni, l’unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze. La sfida si terrà in piazza Sant'Ambrogio a Cinisello Balsamo.

Un cavo d’acciaio di 24 millimetri di diametro, teso per 40 metri con un’inclinazione media di 39°. Un uomo, in equilibrio, oltre il limite.



Il limite è quello dell’attuale Record del mondo (38° 06’), l’uomo è Andrea Loreni, l’unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze, ormai noto a tutti per le recenti traversate a Milano dal Bosco Verticale alla Torre Unicredit e sopra la diga di Ridracoli, entrambe a 140 metri dal suolo.



Racconta Andrea Loreni: “In questa impresa da record mi muove il concetto di ‘esplorazione’. Nessuno finora è mai salito su un cavo inclinato di 39 gradi, è una zona inesplorata, in cui cercherò di entrare con curiosità e gentilezza, per scoprire cosa c’è in questo terreno ignoto oltreché per vivere e conoscere cosa c’è dentro di me.”



Le procedure per la realizzazione del record sono rigidamente stabilite come i rituali Zen, che il funambolo pratica quotidianamente per allenare corpo e mente.

Secondo i parametri per stabilire il nuovo record, la distanza minima percorsa sulla corda deve essere di almeno 40 m (131,23 piedi). La corda utilizzata non deve avere un diametro superiore a 2,4 cm; la pendenza e la lunghezza devono essere misurate da una persona adeguatamente qualificata. È necessario utilizzare attrezzature per funi disponibili in commercio (in questo caso sarà un cavo FAS), così come le calzature utilizzate saranno standard/comuni. Il funambolo dovrà percorrere l'intero percorso in direzione ascendente, cioè dal punto più basso verso quello più alto.

La prova avrà presumibilmente una durata intorno agli 8-12 minuti, e avverrà in massima sicurezza, con imbragatura.Il superamento del record sarà certificato post evento, da una giuria che ne valuterà la validità.



L’evento è stato organizzato da FAS, in collaborazione col Comune di Cinisello Balsamo con la firma di un accordo per la realizzazione dell'evento nella storica piazza della città.



“Un anno fa Andrea ha suonato alla nostra porta… ‘Vorrei fare un record, camminare su un cavo a 39° di pendenza’, mi ha detto. ‘Mi aiutate?’ È nata quasi per gioco questa collaborazione: sembrava un’impresa impossibile, ma Andrea sa trasmettere la sua convinzione e io e Federico Amati, amico e collega, siamo stati contagiati dal suo entusiasmo” racconta Gianni Rovera di FAS SpA. “Sfidare il Record non è qualcosa da tutti i giorni, è qualcosa che ‘resta’, ed è per questo che ho voluto che si svolgesse proprio qui nella nostra Cinisello Balsamo: sarà il nostro modo di dire ‘Grazie’ a chi lavora ogni giorno con noi e a tutta la nostra comunità.”

L’appuntamento di sabato 14 ottobre 2023 sul sagrato della Chiesa di Sant'Ambrogio in piazza Gramsci, a Cinisello Balsamo (MI) non sarà ‘solo’ la performance di Andrea Loreni, ma vuole essere a tutti gli effetti un momento di confronto sul concetto dell’andare ‘oltre il limite’ come positivo slancio verso la ricerca delle più profonde risorse di ciascuno. La performance sarà infatti preceduta, alle ore 16, da un talk incentrato su ciò che ci aspetta al di là del nostro limite. L’attore, autore e giornalista Matteo Caccia, che introdurrà il tema dell’esplorazione e del superamento dei limiti e dialogherà poi con l’artista Simona Atzori, che si produrrà in una performance pittorica dipinta con i suoi piedi e racconterà il suo percorso personale di superamento delle limitazioni fisiche con cui è nata, e con l’alpinista e giornalista Emilio Previtali che racconterà la propria esperienza da scalatore delle montagne più alte della Terra come esperienza di esplorazione che diventa scoperta e condivisione.



Un appuntamento dunque multi-livello: parole e azione, pensieri e gesto atletico, all’insegna del miglior modo per andare UN PASSO OLTRE IL LIMITE.

