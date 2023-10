Una piccola lama... inverunese

Un fiocco rosa alla 'Tenuta Bramasole': è nata una piccola 'lamina' da una specie proveniente dal Sud America. La piccola lama si chiama Polly e da sabato la si potrà conoscere.

Non è la prima volta che gli animali accuditi presso la 'Tenuta Bramasole' ad Inveruno ci emozionano... era già successo con la nascita di Sole, il primo piccolo cammello inverunese. Ora, la natura, ha voluto donare un'altra nuova nascita. Nonostante sia molto raro che si accoppiano e si riproducano, nella giornata del 10 ottobre ecco la nascita della piccola Polly, Lamina come tenero diminutivo da parte di tutti. Una piccola lama di una specie proveniente dal Sud America. "Per noi è davvero un'emozione - ci commenta Stefano Carbone, responsabile dell 'Tenuta Bramasole' - E' stata una nascita inaspettata tanto è raro che accada. I nostri lama vivono qui ormai da quattro anni. Da sabato, con le dovute attenzioni e rispetto, sarà visibile anche agli ospiti della Tenuta".

La 'Tenuta Bramasole' oltre che location per cerimonie, matrimoni e feste, è uno splendido agriturismo immerso nel verde nella periferia di Inveruno. Al tuo interna, in una fattoria molto organizzata, tanti animali amati dai bambini e dai genitori.

