Degustando dell'ottimo vino

Il 20 ottobre alle 20.30 all'auditorium Paccagnini di Castano 'Happy Wine - Pillole di degustazione': una serata alla scoperta appunto del vino assieme a Maurizio Pandolfi.

Il vino con le sue particolarità, caratteristiche e qualità. Pronti a scoprirlo ancor più da vicino? L'appuntamento è il prossimo 20 ottobre alle 20.30 all'auditorium Paccagnini di Castano, in occasione di 'Happy Wine - Pillole di degustazione' (organizato dal gruppo socio-culturale 'Fiore che Ride al Paccagnini'), appunto due ore a degustare 4 vini di qualità assieme a Maurizio Pandolfi (sommelier professionista, fondatore di 'Sensi in Movimento', canale Youtube sul vino). La quota di partecipazione è di 25 euro (massimo 20 persone) e l'iniziativa sarà il prequel di un successivo corso (chi si iscriverà alla serata avrà, quindi, la prelazione sull'eventuale iscrizione al futuro percorso). Per informazioni o iscriversi 344/0152641 oppure info [at] fiorecheride [dot] it.

