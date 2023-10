Un supporto alle persone fragili e ai loro familiari: è l'Amministratore di Sostegno e venerdì 13 ottobre, alle 15 in sala consiliare, ecco allora l'inaugurazione dello Sportello del cittadino, promosso dal Comune di Vanzaghello, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio. Il taglio del nastro vedrà i saluti del sindaco Arconte Gatti e dell'assessore alle Politiche Sociali Simona Giudici, quindi spazio agli interventi dell'avvocato Marina Colbertaldo ('La disciplina giuridica dell'amministrazione di sostegno), dell'avvocato Simona Brandolese ('Lo Sportello del cittadino e la funzione sociale degli avvocati), di Azienda Sociale (con le dottoresse Sara Testa, Martina Tribastone e Manuela Chiodini) e dell'Associazione 'Volare Insieme' (con Chiara Galli).

