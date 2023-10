Riconoscimenti agli studenti

Il Comune di Busto Garolfo intende assegnare dei riconoscimenti economici a studenti meritevoli, sulla base dei risultati conseguiti nell’anno scolastico 2022/2023.

Il Comune di Busto Garolfo intende assegnare dei riconoscimenti economici a studenti meritevoli, sulla base dei risultati conseguiti nell’anno scolastico 2022/2023. L’assegnazione è riservata a: diplomati presso scuole secondarie di 1° grado (ex scuola media inferiore), statali o paritarie, che abbiano riportato nell’a.s. 2022/2023 la votazione finale 10; diplomati presso scuole secondarie di 2° grado (superiori), statali o paritarie, che abbiano riportato nell’a.s. 2022/2023 una votazione finale non inferiore a 85/100. Gli studenti devono essere residenti a Busto Garolfo all’atto della presentazione della domanda. Le domande dovranno essere compilate sull’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione o scaricabile dal sito www.comune.bustogarolfo.mi.it e dovranno pervenire prioritariamente tramite posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: protocollo [at] comune [dot] bustogarolfo [dot] mi [dot] it

oppure PEC protocollo [dot] bustogarolfo [at] sicurezzapostale [dot] it (nel caso in cui il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata) o ancora consegnate all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico. Scadenza presentazione della domanda: le 12 del 15 novembre.

