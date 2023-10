La Lipu compie 25 anni e li festeggia ufficialmente nella sede del parco del Ticino, dando appuntamento a un calendario per scoprire i nuovi eventi del Centro recupero fauna selvatica Lipu “La Fagiana”.

La Lipu compie 25 anni e li festeggia ufficialmente nella sede del parco del Ticino, dando appuntamento a un calendario per scoprire i nuovi eventi del Centro recupero fauna selvatica Lipu “La Fagiana”. In questi 25 anni di attività, il Centro Lipu ha ricoverato oltre 24.000 individui, tra i quali numerosi appartenenti a specie di particolare rilievo conservazionistico.

“Siamo felici di festeggiare oggi questo anniversario – dichiara la presidente del Parco del Ticino, Cristina Chiappa-. Il Parco ha deciso venticinque anni fa di condividere una sua proprietà all’interno della Fagiana per il recupero degli animali ed è stata una scelta lungimirante perché oggi questo centro è uno dei più importanti non solo del nostro del territorio. Una collaborazione che continuerà nel tempo: a fine anno, infatti, scadrà la convenzione ed è intenzione di questa amministrazione rinnovarla per dare seguito a questo connubio”.

Oggi la Lipu contribuisce all’attività del soccorso e del recupero grazie a ben 9 Centri recupero fauna selvatica distribuiti in 7 regioni, ma anche con le tante delegazioni e attivisti distribuiti a macchia di leopardo su tutta la penisola, che supportano i cittadini fornendo utili informazioni e in certi casi collaborando nel soccorso.

“La collaborazione fra le nostre istituzioni dimostra quanto possa essere efficace una sinergia per salvare un animale selvatico “– commenta Francesca Monno, consigliere delegato del Parco del Ticino - curarlo e poi reinserirlo in un ambiente naturale idoneo all'interno dell'Area Protetta ed eventualmente monitorarlo”.

