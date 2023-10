Si rifà il manto stradale in centro

Si rifà il manto stradale delle vie Roma e Stazione e della piazza Bonomi a Turbigo. I lavori dureranno indicativamente fino agli inizi di dicembre.

Si rifà il manto stradale delle vie Roma e Stazione e della piazza Bonomi a Turbigo. I lavori dureranno indicativamente fino agli inizi di dicembre e prevedono la posa del porfido, l’abbattimento delle barriere architettoniche nei pressi dei marciapiedi di via Roma e il rifacimento della pavimentazione della piazza. L’investimento viene finanziato grazie ai fondi del PNRR, che coprono interamente i costi dell’opera. Ovviamente, ci saranno alcune modifiche sul traffico veicolare: nei pressi della casa delle associazioni, la via Roma sarà percorribile solo in senso unico, in direzione Naviglio, mentre la fermata degli autobus sull’Allea è stata sospesa, ed è stata momentaneamente spostata in via Matteotti, al civico 20 (verso l'uscita del paese) e al civico 29-31 (verso l'ingresso del paese).

