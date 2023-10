Troppo rumore: famiglie contro la 'Curvetta'

Un gruppo di famiglie che abitano vicino al campo di Buscate hanno firmato una petizione contro il rumore eccessivo che il Buscate Klan, gruppo di tifosi buscatesi, produce durante le partite.

A Buscate da qualche mese nella zona intorno al campo da calcio di Via Risorgimento i residenti lamentano il fatto che il tifo fatto dagli ultras del Buscate, datosi il nome di Buscate Klan e conosciuto in paese con il nome di Curvetta, faccia troppo rumore durante le partite in casa, al punto di essersi organizzati con una petizione, che finora ha raccolto 25 firme da 25 famiglie limitrofe al campo. Nel testo della petizione, viene richiesta espressamente che sia fatta una perizia fonometrica mediante Arpa, per misurare il livello di rumore prodotto durante le partite.

“A me pare assurdo vietare di fare il tifo a dei ragazzi che hanno a cuore le sorti del Buscate Calcio – commenta Bobo Scandroglio, capo ultras – e che in due anni si sono organizzati per sostenere la propria squadra. Io vado fiero della Curvetta perché ovunque andiamo in trasferta ci fanno i complimenti per quello che facciamo, per le coreografie, i cori, i fumogeni, e anche perché coinvolgiamo famiglie e bambini. Da ex giocatore mi pare esagerata questa petizione: ho giocato in stadi in centro città e non ho mai sentito di gente che si lamentava di curve da 1000-2000 persone, altroché 30 ragazzi. Mi spiace che dei miei concittadini non comprendano questa appartenenza: un gruppo di ragazzi che si contraddistingue per la passione e non per atti vandalici o teppismo. Spero che la cosa si esaurisca nel più breve tempo possibile”.

