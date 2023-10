Trasporti e mobilità: "Lombardia locomotiva d'Italia"

L'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha aperto i lavori del convegno 'Lombardia locomotiva d'Italia, il futuro dei trasporti tra Olimpiadi, turismo e sostenibilità', in corso all'auditorium 'Testori' di Palazzo Lombardia. Presente anche il sottosegretario allo Sport e Giovani, Lara Magoni.

"Stiamo lavorando - ha affermato Lucente - ala creazione di una cabina di regia tra Lombardia e Veneto che coinvolga tutti i territori interessati dalle Olimpiadi 2026. Guardiamo al futuro positivamente, soprattutto pensando alle connessioni tra turismo, grandi eventi e innovazione tecnologica".

"Questo convegno - ha aggiunto - punta ad aprire una nuova stagione nel mondo dei trasporti. Dobbiamo confermare di essere competitivi sia a livello nazionale che mondiale, lavorando all'insegna della sinergia istituzionale. Serve un confronto costruttivo, lavoreremo su due aspetti molto importanti: il primo riguarda la modifica della legge 6, che disciplina il settore e deve essere rivista e attualizzata, sia secondo i rappresentanti istituzionali che per i principali attori del mondo del trasporto. Il secondo è rendere i territori della Lombardia realmente interconnessi, per fornire all'utenza un servizio efficiente e adeguato sia per i grandi centri che per i piccoli paesi".

"È fondamentale - ha concluso Lucente - migliorare non solo il trasporto delle persone, ma anche quello delle merci, potenziando il sistema ferroviario, su gomma e su acqua".

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha inviato un messaggio di saluto proiettato all'avvio dei lavori. "La Lombardia - ha affermato il governatore - nella mappa globale punta a diventare 'il luogo da raggiungere' anche per i grandi eventi. Per questo c'è l'esigenza di garantire spostamenti rapidi ed efficienti, da e per le città, tra i centri e le aree periferiche, le aree urbane ed extra urbane, dotandoci di tecnologie sostenibili. Ci rivolgiamo a obiettivi sempre più sfidanti a livello ambientale, sociale ed economico. Perciò è fondamentale la collaborazione tra attori pubblici e privati - ha concluso Fontana - per trovare soluzioni innovative".

