Interrogazione al sindaco Cucchetti

Il Grande Nord, nelle figure di Ronchi Gianfranco e Prina Pietro, ha interrogato il primo cittadino di Cuggiono in merito all'utilizzo di un'area verde sita in Castelletto e di proprietà del comune.

"Castelletto di Cuggiono è una località nella pianura lombarda ricca di monumenti e luoghi storici - riporta così l'interrogazione - situata fra il Naviglio e il fiume Ticino, meta di piacevoli passeggiate, nel dovuto rispetto della natura: un'oasi di pace, di sport e relax nel Parco del Ticino.

Considerato che diversi visitatori raggiungono Castelletto direttamente in bicicletta, altri trasportando la propria in auto, per poi proseguire nei numerosi percorsi tracciati. La frazione di Castelletto soffre cronicamente di una mancanza di posteggi per le auto, problematica che nessuna Amministrazione comunale ha mai affrontato seriamente. Il comune di Cuggiono possiede un'area verde (di circa 6000 mq) tra via Languria e via Della Valle, utilizzata in passato per la sosta delle giostre e poi delle auto, tuttavia da qualche tempo la sua entrata è chiusa con catena e lucchetto ed è scomparso il cartello di posteggio".

Considerato quanto sopra, Prina e Ronchi chiedono al sindaco Cucchetti a quanto ammonta la superficie dell'area in oggetto e se può considerarsi idonea per utilizzo a posteggio. Inoltre, vengono richiesti chiarimenti sulla manutenzione del verde e sull'ipotesi di una diversa destinazione d'uso.

"A nostro avviso - conclude il Grande Nord - via Languria potra' essere parte della ciclabile per raggiungere la vallata, con transito di mezzi motorizzati unicamente per i residenti e le attività produttive, pertanto la circolazione anche se promiscua puo' avvenire in sicurezza".

