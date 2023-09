"Attenti ai truffatori"

I loro segni particolari sono due: muoversi a bordo di un'Audi bianca e avere cattive intenzioni. Il Comune di Casorezzo ha voluto mettere in guardia i suoi cittadini sulla presenza di truffatori.

I loro segni particolari sono due: muoversi a bordo di un'Audi bianca e avere cattive intenzioni. Il Comune di Casorezzo ha voluto mettere in guardia i suoi cittadini sulla presenza di truffatori che, si legge in una nota, "Chiedono di entrare in casa per controllare l'acqua". Un tentativo di truffa che ha assunto una certa frequenza e, in qualche caso, anche qualche punta di drammaticità. "Non fate entrare nessuno - è l'appello del sindaco Pierluca Oldani - e, se li vedete, avvisate subito i Carabinieri e la Polizia Locale". Il problema non è certo nuovo sul territorio dell'Altomilanese e molte sono state le iniziative promosse per sensibilizzare i cittadini, specialmente le utenze fragili, sul discorso della prevenzione. Il miglior alleato resta comunque l'accortezza dei cittadini a non aprire a sconosciuti e a raccordarsi con le Forze dell'ordine qualora subiscano sospetti tentativi di raggiro.

