Sicurezza informatica e gioco online, un sodalizio essenziale

Internet è stata l’invenzione più rivoluzionaria degli ultimi decenni regalando accesso ad ogni persona del globo ad una quantità di dati e informazioni mai vista prima. L’era digitale in cui viviamo è in grado di offrire delle opportunità straordinarie ed inimmaginabili per le generazioni passate, ma allo stesso tempo ci mette di fronte a delle sfide molto importanti come quella della sicurezza informatica. L’aumento del traffico online e delle transazioni ha attirato la criminalità anche sul web, dove gli hacker tentano di rubare dati importanti come quelli personali e delle carte di credito. I modi in cui operano i cybercriminali sono numerosissimi: phishing attraverso messaggi o mail, attacchi informatici a siti o istituzioni con i quali attuano furti d’identità e frodi finanziarie. Questo tipo di attività rendono necessario che gli utenti siano sempre più consapevoli dei rischi che si corrono online e che i siti mantengano la guardia alta cercando sistemi sempre più efficaci in termini di protezione dei consumatori.

La sicurezza sui siti di gioco online

I siti di gioco online, proprio per la delicatezza del loro business, sono quelli più all’avanguardia rispetto alla cybersicurezza e protezione dei dati dei loro utenti. In Italia c’è un grande controllo già in fase di lancio poiché per ottenere la concessione bisogna rispettare dei requisiti minimi sotto diversi aspetti, tra cui la sicurezza e trasparenza delle piattaforme. Se si vuole giocare ad uno dei casinò online italiani autorizzati con tranquillità, bisogna dapprima capire se quella piattaforma di gioco sia veramente affidabile. Per fare ciò è necessario innanzitutto accertarsi che il sito abbia il logo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’autorità italiana predisposta per concedere le licenze di gioco online agli operatori. Tutte le società adottano poi delle tecnologie di altissima qualità per proteggere i dati dei loro consumatori per due motivi principali: salvaguardare la sicurezza online e garantirsi la reputazione di piattaforma sicura sulla quale giocare con la massima tranquillità.

Come gli operatori di gioco proteggono gli utenti

Come è piuttosto evidente, per gli operatori di gioco online uno dei fattori chiave per il loro business è la cybersicurezza. In questo aspetto vengono investiti una gran quantità di fondi per implementare le migliori tecnologie che possano garantire una navigazione in totale sicurezza. Un aspetto rivoluzionario dell’evoluzione della sicurezza nei casinò online è l’impiego dell’intelligenza artificiale (IA) per rilevare attività sospette e prevenire potenziali minacce. I sistemi di sicurezza basati sull’IA analizzano modelli di comportamento dei giocatori per individuare anomalie e attività fuori dal comune. Questo approccio predittivo consente di intercettare e affrontare le minacce prima che possano causare danni. Un altro importante strumento è la crittografia end-to-end, che rende inattaccabili i dati inseriti dagli utenti. L’autenticazione a due fattori invece permette di verificare che dietro un profilo ci sia una persona reale e non un bot.

Il ruolo di ADM nella sicurezza del gioco online

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolge un compito fondamentale in termini di sicurezza del gioco online. Innanzitutto ha il dovere di verificare che gli operatori abbiano la struttura adeguata per garantire una navigazione sicura ai propri utenti e svolge controlli regolari per accertare il mantenimento degli standard minimi anche in materia di gioco responsabile, un altro aspetto in cui negli ultimi anni gli operatori hanno dedicato una grande attenzione. Per svolgere al meglio il proprio ruolo, l’Agenzia ha inaugurato il primo settembre di quest’anno un Ufficio denominato ‘Infrastruttura e Cybersicurezza’, guidato da Stefano Saracchi, che dovrà tutelare il gioco e altri settori da attacchi esterni di qualunque genere, sia diretti che indiretti. Uno dei possibili target sensibili è di certo Sogei, azienda informatica che gestisce i sistemi e i server di tutto il settore del gioco pubblico.

