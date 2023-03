"Attenti alle truffe online"

Agesp rende noto che sono state ricevute diverse segnalazioni in merito all’esistenza sul web di siti “paralleli” che utilizzano in modo improprio il logo di AGESP Energia e che frodano gli utenti facendo sottoscrivere agli stessi nuovi contratti o modulistica contrattuale non approvata dalla scrivente società e con richiesta di denaro.

Agesp rende noto che sono state ricevute diverse segnalazioni in merito all’esistenza sul web di siti “paralleli” che utilizzano in modo improprio il logo di AGESP Energia e che frodano gli utenti facendo sottoscrivere agli stessi nuovi contratti o modulistica contrattuale non approvata dalla scrivente società e con richiesta di denaro. Si invitano pertanto i gentili clienti che volessero scaricare modulistica contrattuale o informazioni di AGESP Energia, di accertarsi sempre che la navigazione sia sul sito ufficiale della società www.agespenergia.it oppure di recarsi direttamente ai nostri sportelli di Via A. da Giussano, 8 – Busto Arsizio. Per informazioni chiamare: Numero Verde Gratuito 800 003 858 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.

