La grande famiglia dell'Hospice

Una giornata per rendere omaggio e celebrare il servizio e l’umanità del reparto ‘Hospice’ cuggionese. La scorsa domenica 17 settembre, presso l’ospedale di Cuggiono, si è svolto l’11esimo ‘Hospice Day’, un momento sempre molto sentito dal territorio. l reparto, ben curato e con stanze accoglienti e familiari, è composto di 11 posti letto e 2 ‘Day Hospice’. Il personale è altamente qualificato e, con grande umanità, ogni giorno si prende cura delle situazioni anche umanamente più delicate. Dall’inizio di questa avventura, l’8 luglio 2008, l’Hospice di Cuggiono ha ospitato a oggi oltre 2700 pazienti circa con una media di 250 persone all’anno. La degenza media è stata di 20/30 giorni. L’Hospice ‘Il Girasole’ all’Ospedale di Cuggiono, “è pensato per ricreare condizioni di vita simili a quelle domestiche con una grande attenzione ai dettagli. Una particola attenzione è dedicata al supporto psicologico, religioso e spirituale, connotando con ciò l’aspetto profondo della sofferenza che, alla fine della vita, è spesso assolutamente drammatica. noi riteniamo la persona viva e importante fino al suo ultimo respiro. In sintesi è una struttura ad alta densità sanitaria dove si realizza l’assistenza di un’équipe interdisciplinare e multi professionale. Ed è la stessa che opera presso l’Unità Operativa di Cure Palliative e che quindi fornisce assistenza anche domiciliare su un vasto territorio con le stesse caratteristiche professionali e umane che contraddistinguono la sua azione all’interno dell’Hospice”. La giornata di festa di quest’anno era intitolata ‘Due ruote insieme per la vita', promossa dal ‘Goldwing Club Italia’ e ha visto il meeting point presso 'Koki' Busto Arsizio, la visita a Volandia, l’esposizione delle moto in ospedale a Cuggiono, la Santa Messa con benedizione.

