La 'Tre Valli' in mostra

Cresce l'attesa a Busto Arsizio per la partenza della 'Tre Valli Varesine'; ma intanto fino al 3 ottobre ecco una mostra sulla storia della competizione, organizzata dall'Amministrazione comunale e dalla Società Ciclistica 'Alfredo Binda'. Apputamento al museo del tessile (sala ricamo).

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!