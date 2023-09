Buona, anzi buonissima, ma stavolta anche di più. E’ la pizza di Rocco Palumbo, de ‘L’arte della pizza’ di Vanzaghello, tra le protagoniste indiscusse alla finale del ‘Campionato Italiano Pizza in Tour’.

Buona, anzi buonissima, ma stavolta anche di più. E’ la pizza di Rocco Palumbo, de ‘L’arte della pizza’ di Vanzaghello, tra le protagoniste indiscusse alla finale del ‘Campionato Italiano Pizza in Tour’. Due primi e un secondo posto, infatti, per lui e per la sua cosiddetta “creazione”. “Nello specifico il gradino più alto del podio è arrivato per la pizza regionale e per quella più larga, quindi ecco anche la medaglia d’argento come piazzaiolo più veloce - racconta - E’ stata una grandissima emozione e una soddisfazione enorme raggiungere questi traguardi; risultati che ti ripagano dell’impegno e del lavoro quotidiano”. La cura, l’attenzione e la passione, assieme poi alla ricerca dei singoli prodotti, insomma, sono certamente alla base del successo. “Siamo partiti da una base focaccia, farcendola con un pesto di basilico fatto a mortaio senza aglio, quindi appunto del basilico, delle olive taggiasche, patate e fagiolino; il tutto condito con dell’olio extravergine - spiega - La scelta, alla fine, è ricaduta sulla pizza regione Liguria, cercando di unire i classici e tradizionali sapori di quei luoghi con un po’ di originalità che potesse conquistare i palati e i diversi gusti delle persone”.

ROCCO: PIZZA... DA CAMPIONE!



