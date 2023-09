'Due cuori la stessa emozione', il romanzo d'esordio di Giovanna Brizzolesi al Guado

Proprio per i tipi del Guado uscirà a stampa ‘Due cuori la stessa emozione’, il primo romanzo di Giovanna Brizzolesi. L'opera sarà presentata al Guado domenica primo ottobre.

Le Officine creative del Guado sono tra i centri culturali più attivi del nostro territorio. Grazie alla sapiente direzione di Francesco Oppi, la cascina sulla riva del Naviglio Grande sa sempre farsi capofila delle iniziative culturali locali e anche di dare l’opportunità di presentarsi al pubblico dei lettori grazie alle sue Edizioni.

Proprio per i tipi del Guado uscirà a stampa ‘Due cuori la stessa emozione’, il primo romanzo di Giovanna Brizzolesi (laureata in chimica industriale, lavora nello stesso settore in provincia di Bergamo, ed è alla sua prima esperienza da autrice). I protagonisti sono Susanna e Lucas, “due ragazzi come tanti: lei timida e insicura, si sente un po’ come il brutto anatroccolo, ma è convinta che il grande amore la trasformerà in un bellissimo cigno; lui bello e affascinante, dopo diverse storie finite male non crede più nell’amore”. L’incontro tra i due farà scattare il sentimento che rivoluzionerà la vita di entrambi.

Il romanzo verrà presentato domenica primo ottobre presso il Guado alle ore 16. Sarà presente l’autrice, che esporrà il contenuto e l’ispirazione della sua opera. In coda alla presentazione sarà possibile degustare un aperitivo, per il quale è necessario prenotarsi al numero 392 198 4782.

