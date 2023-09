'Festa dei Nonni'

"Auguri a tutti i nostri nonni". Pronti, allors, a festeggiarli. L'appuntamento, con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Vanzaghello, è il prossimo 1° ottobre. Alle 10 Santa Messa nella chiesta parrocchiale, alle 12.30 pranzo presso lo stesso Centro Anziani (prenotazione tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30) e alle 16 intrattenimento con i ragazzi di 'Musikademia' e la compagnia dialettale degli 'Amis' che presentano 'Quandu te se spusà l'è sempar la stessa storia'.

