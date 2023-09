Enrico Cavalli e gli artisti della 'Valle dei Pittori'

Al maestro pittore vigezzino è stata dedicata una mostra che espone i suoi quadri e quelli dei suoi allievi. Sabato 23 settembre alle ore 17 la Fondazione Rossetti Valentini propone una visita guidata speciale alla mostra.

Prosegue con successo, presso la rinnovata e ampliata Scuola di Belle Arti ‘Rossetti Valentini’ di Santa Maria Maggiore, la mostra dedicata ad Enrico Cavalli, maestro vigezzino che contribuì a trasformare la Scuola di Belle Arti in un centro aperto alle grandi correnti artistiche contemporanee d’Oltralpe. Sabato 23 settembre alle ore 17 la Fondazione Rossetti Valentini propone una visita guidata speciale alla mostra ‘Enrico Cavalli (1849-1919) Tra la Francia di Monticelli e la Val Vigezzo di Fornara e Ciolina’ con le curatrici Lorella Giudici ed Elisabetta Staudacher.

Un’occasione unica per scoprire le opere in mostra, l’attività artistica e didattica e la dimensione umana di Enrico Cavalli, figura emblematica della Scuola di Belle Arti ‘Rossetti Valentini’ e maestro, fra gli altri, di Carlo Fornara, Giovanni Battista Ciolina, Lorenzo Peretti Junior, anch’essi ben rappresentati nell’allestimento curato da Giudici e Staudacher insieme agli artisti francesi François-Auguste Ravier e Adolphe Monticelli (pittore tanto amato anche da Van Gogh e da Cézanne, rappresentato nel percorso espositivo con cinque importanti oli), fondamentali per la formazione di Enrico Cavalli e per aver dato quell’impronta moderna alla sua pittura e a quella dei suoi allievi.

Per partecipare alla visita guidata è richiesto un contributo minimo di 5€ a sostegno della Fondazione, che andrà a coprire parzialmente i costi vivi della visita, aperta ad un massimo di 25 persone. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a segreteriafondazionerossettivalentini.it.

L’iniziativa fa parte del progetto ‘Valle Vigezzo. La Valle dei pittori’, realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando ‘In Luce – Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori’: della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico. È realizzata inoltre con il sostegno di Fondazione Comunitaria VCO Ente Filantropico e progetto Interreg PAES.CH.IT 100 (con il contributo di SSIF Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, Unione Montana Valle Vigezzo e Fondazione Intra), Museo dell’Emigrazione Vigezzina nel Mondo e Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli d’Ossola.

