Fare un 'tuffo' nel passato, a tanti e tanti anni fa: sarà possibile domenica 1 ottobre a Magnago grazie all'iniziativa 'Scopri il Medioevo', organizzata dalla Pro Loco.

Fare un 'tuffo' nel passato, a tanti e tanti anni fa: sarà possibile domenica 1 ottobre a Magnago grazie all'iniziativa 'Scopri il Medioevo', organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio e il contributo del Comune. L'appuntamento, allora, è al campo sportivo di via Montale dalle 9 alle 19 con l'accampamento medioevale, il campo di tiro con l'arco medioevale, i tavoli didattici e una serie di spettacoli ed esibizioni. Ma non è finita qui, perché saranno presenti, inoltre, arcieri esperti, armi ed armature autentiche, scherma storica, dame e cavalieri, ambulanti con gli antichi mestieri, mangiafuoco e giullari. Da non perdere, poi, il momento 'clou', alle 14.30, con la dimostrazione dei falchi e dei falconieri

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!