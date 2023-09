Al via in questo periodo una nuova rassegna culturale ideata dalla Amministrazione comunale per promuovere la città attraverso il suo legame con il colore.

Al via in questo periodo una nuova rassegna culturale ideata dalla Amministrazione comunale per promuovere la città attraverso il suo legame con il colore che ne prende il nome e che è noto in tutto il mondo. "L’attrattività e la promozione delle peculiarità della città sono il centro della nostra azione amministrativa. Sui temi del marketing territoriale e della promozione della nostra Magenta questa Amministrazione continuerà ad investire molte energie, proseguendo il lavoro avviato nei miei precedenti incarichi ed evidenziandone le peculiarità in un’ottica di valorizzazione culturale e turistica". Con queste premesse il sindaco Luca Del Gobbo annuncia la partenza della rassegna 'Magenta e il suo colore', riferendosi alla storia di Magenta e al suo ruolo nel percorso verso l'Unità d'Italia, oltre alla vocazione musicale, al fatto di essere sede storica del Parco del Ticino e di aver dato i natali a Santa Gianna Beretta Molla, senza dimenticare la collocazione strategica vicino a Milano, all'aeroporto di Malpensa e all'area post-Expo insieme all'associazionismo molto attivo. "Tra le caratteristiche uniche che contraddistinguono la nostra Città - prosegue - c’è il fatto che dal lontano 4 giugno 1859 la Città, la battaglia e il colore magenta sono uniti nello stesso nome. Tra le peculiarità della Città c’è proprio il fatto di aver dato il nome ad un colore, fatto di grande suggestione perché il magenta è noto in tutto il mondo. A rafforzare la connessione inscindibile tra Città e colore, la scelta effettuata dalla multinazionale Pantone di celebrare il Viva Magenta come colore dell’anno 2023". 'Magenta e il suo colore' è collocata nei mesi tra settembre e novembre ed è il frutto della collaborazione tra l'Amministrazione e le realtà cittadine che hanno deciso di accogliere l'invito del Sindaco offrendo interessanti proposte accomunate dal tema del colore declinato nell’arte, nella musica, nello sport, nella gastronomia, nella scienza, nella storia. "Tante iniziative che spero siano coinvolgenti per i Magentini e non solo. Di certo sono il frutto ancora una volta della passione e dell’entusiasmo di tante associazioni e realtà cittadine che sono un vanto della nostra Città".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!