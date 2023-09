La 'Festa dello Sport' di Castano

Quando si dice “Un pomeriggio e una serata… a tutto sport”. Sono quelle che vivrà Castano questo sabato (16 settembre), perché puntuale ecco che torna la “Festa dello Sport”.

Quando si dice “Un pomeriggio e una serata… a tutto sport”. Sono quelle che vivrà Castano questo sabato (16 settembre), perché puntuale ecco che torna la “Festa dello Sport”. Alle 17, allora, in piazza Mazzini ci sarà l’inaugurazione della targa commemorativa di Castano Comune Europeo dello Sport, mentre dalle 17.30 ci si trasferirà tutti in piazza Ardizzone (piazza Mercato) per dare il via alle tante attività. Saranno, infatti, numerose le associazioni sportive che animeranno la serata, facendosi conoscere sempre di più e dando la possibilità ai presenti di cimentarsi in prima persona con le diverse discipline. Un altro bellissimo momento, insomma, di comunità, per ritrovarsi, stare assieme e appunto fare attività sportiva. Non mancherà, infine, il servizio ristoro, dove continuare a vivere a pieno la manifestazione.

