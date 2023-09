Piscina Villa, finalmente la riapertura

Dopo le vicessitudini relative alla gestione dell'impianto, la piscina di Legnano riaprirà al pubblico lunedì 18 settembre. La gestione è stata affidata a MGM Sport per tre mesi, e verrà bandita una gara per una 'gestione ponte' di due anni.

La piscina comunale ‘Ferdinando Villa’ riaprirà alle società sportive lunedì 18 settembre: entro l’inizio della prossima settimana, infatti, saranno completati i lavori che stanno interessando gli spogliatoi ‘Impero’ della piscina, locali che si presenteranno completamente rinnovati secondo le normative CONI, efficientati sotto il profilo energetico e dotati di impianto fotovoltaico. Gli spogliatoi ospiteranno anche uno spazio che sarà destinato a uso palestra per le società sportive. La gestione della piscina ‘Ferdinando Villa’ è stata affidata a MGM Sport per tre mesi; in questo lasso di tempo sarà espletata la gara per la ‘gestione ponte’ dell’impianto della durata di due anni. MGM Sport, nelle scorse settimane, ha provveduto a fare un’offerta di lavoro ai tre ex dipendenti di Amga Sport.

L’amministrazione comunale, nelle scorse settimane, ha confermato con una delibera le tariffe per l’uso degli spazi acqua rispetto all’ultima stagione sportiva sino al 31 agosto 2024. L’impianto, da lunedì 2 ottobre, sarà aperto anche al nuoto libero. L’attività corsistica prenderà il via nei prossimi mesi.

