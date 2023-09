Il 'Villaggio degli Azzurri' a Milano

La FIGC ha portato nel Villaggio alcuni tra gli oggetti più iconici della storia della Nazionale, tra cui la Coppa del Campionato Europeo 2020 vinto dagli Azzurri.

Un vero e proprio 'villaggio' per chi è tifoso della nostra nazionale di calcio. Non ci sarà ovviamente il nuovo mister Spalletti, ma tante attrazioni e curiosità per i tifosi. In occasione delle partite della Nazionale di calcio contro l'Ucraina (Milano, 12 settembre 20.45), in piazza Gae Aulenti sarà aperto al pubblico il 'Villaggio degli Azzurri'. A promuoverlo, proprio da sabato 9 a martedì 12, è Esselunga, premium partner della FIGC e delle Nazionali Italiane di calcio. Sarà possibile vivere e tifare insieme per gli Azzurri, seguendo le due gare sul maxischermo installato in piazza e intrattenendosi in numerose attivazioni e occasioni di intrattenimento.

Non solo, la FIGC porterà nel Villaggio alcuni tra gli oggetti più iconici della storia della Nazionale, tra cui la Coppa del Campionato Europeo 2020 vinto dagli Azzurri, che verrà esposta per tutti i giorni dell’evento, dando la possibilità ai partecipanti all’evento di scattare una foto ricordo con il trofeo. E ancora, Radio Italia coinvolgerà il pubblico con esibizioni live e un palinsesto dedicato: protagonisti in piazza Sergio Labruna, che intratterrà il pubblico tra giochi e attività, e Dj Paoletta, che dalla consolle animerà la piazza con la musica italiana più coinvolgente.

