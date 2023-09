Scuola: cosa ci attende?

Domani, 12 settembre, la prima campanella. Le lezioni terminano l'8 giugno 2024 ma in mezzo, come sempre, diversi 'ponti' e chiusure, iniziamo a scoprirli insieme.

Zaini pronti, astucci con matite e pennarelli nuovi, diario in ordine. Da domani, martedì 12 settembre, gli studenti milanesi e lombardi tornano a scuola. Le date per l'anno scolastico 2023/2024 sono stabilite dalla deliberazione della giunta regionale n. IX/3318 del 18/04/2012.

Martedì è il giorno segnato in rosso sul calendario per l'avvio dell'anno, anche se alcune scuole hanno aperto già oggi, lunedì, perché il Pirellone ha lasciato a tutti libertà di scelta. Le lezioni terminano invece l'8 giugno 2024 "per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale" e il 29 giugno 2024 "per le scuole dell’infanzia", che hanno riaperto martedì scorso.

Già decisi anche i giorni di festi e di chiusura. Niente lezioni il 1 novembre e l'8 dicembre, mentre a Natale le vacanze dureranno dal 23 dicembre al 6 gennaio. Studenti liberi anche "i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale" e dal 28 marzo al 2 aprile per le vacanze di Pasqua. Scuole chiuse poi il 25 aprile per la Liberazione, il 1 maggio per la festa dei lavoratori, il 2 giugno per la festa della Repubblica e nel giorno del Santo Patrono, quindi il 7 dicembre a Milano, giorno di Sant'Ambrogio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!