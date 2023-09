I Vescovi lombardi a Bergamo-Brescia

Mercoledì 20 settembre i Vescovi delle dieci diocesi lombarde, guidati dal Metropolita Monsignor Mario Delpini, si recheranno a Bergamo e Brescia per incontrare e ringraziare i giornalisti, gli operatori culturali e i Giovani “Custodi della bellezza” che in questi mesi hanno animato l’accoglienza nelle due città capitale della cultura.

Mercoledì 20 settembre i Vescovi delle dieci diocesi lombarde, guidati dal Metropolita Monsignor Mario Delpini, si recheranno a Bergamo e Brescia per incontrare e ringraziare i giornalisti, gli operatori culturali e i Giovani “Custodi della bellezza” che in questi mesi hanno animato l’accoglienza nelle due città capitale della cultura. Alle 11.30 a Sotto il Monte concelebreranno la S. Messa facendo memoria dei due Papi Santi Giovanni XXIII e Paolo VI, quali testimoni eloquenti di un territorio capace di rendere bella la città dell’uomo illuminata dalla fede. Mentre alle 15.30 si recheranno a Concesio e lì, nella casa natale di Paolo VI, incontreranno e dialogheranno con i Giovani volontari che, come “Custodi della bellezza”, in questi mesi hanno accolto e accompagnato nella scoperta delle due città gli oltre cinque milioni di visitatori.

