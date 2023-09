Ligabue in tour

Domenica 17 Settembre alle 17 presso il centro socioculturale di Mesero, all'interno delle manifestazioni per il 50° del G.A.A.M., il coro 'Vis Canti' propone un concerto per celebrare i 100 anni della fondazione della Walt Disney.

La meraviglia della musica d’opera al servizio della comunità, locale e mondiale. Per la Caritas di Cuggiono e per ricordare quanto, se non ci curiamo della nostra Casa, presto la nostra Terra non sarà più ospitale per l’uomo.