Joe T Vannelli chiude l'estate a Ibiza

Dopo aver suonato per tutta l’estate nei più prestigiosi locali e club con il suo 'Summer Tour 2023', unedì 11 settembre il dj e produttore di fama internazionale Joe T Vannelli chiuderà la stagione estiva esibendosi nell’iconica serata 'La Troya' del Club Chinois di Ibiza. Joe T Vannelli, dj e produttore di fama internazionale, è tra i maggiori esponenti della House Music e i tanti impegni di questa estate davanti a centinaia di persone continuano a confermarlo. Nella sua carriera ha suonato le più importanti e prestigiose consolle di tutto il mondo, dal Pacha all’Amnesia di Ibiza, Cavo Paradiso a Mykonos, Marquee di New York, Wall di Miami, Love Parade di Berlino, protagonista assoluto di locali e serate di riferimento nella storia del clubbing: After Dark, Exogroove, New York Bar e Supalova, brand da lui ideato e creato, la one-night per eccellenza con numeri da record, caratterizzato da uno show di performers, cantanti, musicisti e dj internazionali. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, oltre venti dischi d’oro e di platino come produttore di “Children” di Robert Miles, “Another Brick in the Wall” remix dei Pink Floyd, “Groovejet” di Spiller, “Sweetest Day of May”, “Play With the Voice”.

