Contributo di 65 mila euro per i giovani

Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Inveruno si è aggiudicato i finanziamenti regionali, pari a 65 mila euro, partecipando al Bando regionale “Restiamo insieme”, misura finalizzata a sostenere iniziative di socializzazione, gioco e benessere per bambini e adolescenti dai 0 ai 17 anni. “Il progetto ‘Inveruno insieme’ intende continuare quanto avviato nell'anno appena trascorso, potenziando e arricchendo i servizi e le attività per i più giovani anche grazie al lavoro di rete – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Nicoletta Saveri - Infatti, nella progettazione il Comune ha coinvolto le associazioni del territorio, le scuole e servizi educativi (dal nido all'istituto comprensivo), l'oratorio e gli enti del terzo settore che già operano con noi. Questi soggetti partecipano ormai attivamente al nostro Tavolo di Comunità che, sulle orme di quanto fatto, accompagnerà lo sviluppo del progetto, garantendo preziosi momenti di condivisione e coprogettazione”. Inveruno Insieme prevede iniziative che migliorino la conoscenza del patrimonio naturale del territorio, l'attivazione di uno spazio compiti presso la scuola secondaria di primo grado, attività educativa nei contesti di aggregazione informale, laboratori artistici e molto altro. (di Francesca Favotto)

