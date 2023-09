Il baragioeu è uno dei simboli più noti di Cuggiono. Un vino che nasce dall’uva fragola, che viene prodotto da secoli nel nostro territorio.

Il baragioeu è uno dei simboli più noti di Cuggiono. Un vino che nasce dall’uva fragola, che viene prodotto da secoli nel nostro territorio, e di cui lo Storico Museo Civico Cuggionese si impegna a conservare la tradizione. La Sagra del Baragioeu, in programma tra sabato 9 e domenica 10, giunge infatti quest’anno alla 40esima edizione. “Oltre ad essere un appuntamento ormai classico, tentiamo di tenere viva una tradizione che è ‘nostra’, perché la digitalizzazione del mondo contemporaneo rischia spesso di staccarci dalle nostre radici”, ha spiegato Gabriele Calcaterra, presidente del Museo. “Quest’anno la raccolta della vendemmia è stata meno ricca, ma la nostra festa continua. Come Museo abbiamo anche preparato un volume per rendere onore ad un cuggionese illustre, Giovanni Tapella. Nella sua lunga carriera da imprenditore e dirigente ha fondato la casa ciclistica Fuchs, che tra gli anni ‘60 e ‘70 contava oltre duecento dipendenti negli stabilimenti di Giambellino. Inoltre è stato per molti anni presidente della Federazione Italiana Nuoto, e contribuì a portare a Cuggiono la piscina olimpionica, che per l’epoca fu un qualcosa di enorme. Presenteremo il volume alle 10 di domenica in sala consiliare insieme agli autori, il quale sarà donato ai presenti, e riusciremo ad esporre anche quattro bici Fuchs, di un valore notevole”. Oltre alla presentazione del libro, cui seguirà un aperitivo, la festa prenderà avvio sabato 9: Alessandro Giudici presenterà ‘100… Falsi d’autore’ presso le sale della Villa Annoni. Per la domenica è previsto, dalle 8.30 alle 13, il ‘Mercatino degli uccelli’ a cura di ASOT Castano Primo, e ovviamente il grande ‘Pranzo del Baragioeu’ per chiudere in festa l’evento.

