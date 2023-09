Trasporto di organi: la nuova Porsche della Polizia Locale

Venerdì 1 settembre, alla presenza delle autorità civili e religiose, è stata inaugurata ufficialmente la nuova auto in dotazione alla Polizia Locale di Robecco Sul Naviglio.

Venerdì 1 settembre, alla presenza delle autorità civili e religiose, è stata inaugurata ufficialmente la nuova auto in dotazione alla Polizia Locale di Robecco Sul Naviglio. La Porsche Macan è stata donata al Comune dall’Agenzia dei beni confiscati alla criminalità e voluta fortemente dal comandante Gianluca Salice per il trasporto di organi.

Orgoglio e soddisfazione nei commenti del sindaco Fortunata Barni, che non ha mancato di ringraziare tutte le figure che si sono impegnate per rendere possibile questo servizio. Il comandante Salice ha poi ribadito il valore e il potenziale di un mezzo di tale portata, andando così a sedare definitivamente le polemiche sorte legate al mantenimento che una vettura così richiede.

A sostenere l’importanza del servizio di trasporto organi, era presente la sezione Aido di Robecco (Associazione Italiana Donatori Organi), che vanta una delle percentuali più alte di donatori. La cultura del dono, ancora troppo poco condivisa, vuole valorizzare l’importanza di una scelta semplice, che può salvare molte vite. I report della Rete Nazionale Trapianti vedono un incremento del 4,1% di donazioni nel 2022 rispetto all’anno precedente, con un totale di 2661 donazioni. Dati importanti da cui traspare una diffusione, soprattutto tra i giovani, dello spirito di donazione gratuita, ma che ancora non è sufficiente se si considera che sono 8291 i pazienti attualmente in attesa di un trapianto. L’inaugurazione si è poi conclusa con le toccanti testimonianze di un paziente che anni fa ha ricevuto il trapianto di reni, accanto alla sorella di un donatore, esempio di coraggio e smisurato amore per la vita.

TRASPORTO ORGANI: NUOVA AUTO DELLA POLIZIA LOCALE



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!