Una via a Rita Levi Montalcini

Buscate avrà una via intitolata a Rita Levi Montalcini, la celebre neurologa, scomparsa nel 2012 all’età di 103 anni, dopo essere stata anche Senatrice a vita.

Buscate avrà una via intitolata a Rita Levi Montalcini, la celebre neurologa, scomparsa nel 2012 all’età di 103 anni, dopo essere stata anche Senatrice a vita della Repubblica italiana. Il tratto di strada interessato è quello che si trova all’estrema periferia sud-ovest del territorio comunale, che interseca la via che porta a Malvaglio, situato alla sinistra della SS 336dir e alle porte di Cuggiono. “Sulla denominazione non abbiamo avuto dubbi – spiega il sindaco Fabio Merlotti – Volevamo fosse una donna italiana, un’eccellenza a livello umano e professionale. E di sicuro Rita Levi Montalcini lo è stata. Ora richiederemo il nulla osta al Prefetto per procedere”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!