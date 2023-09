Parrocchia e Comunità in festa

Una settimana di iniziative e momenti di condivisione e fede per Turbigo e per la Comunità Pastorale Santa Maria in Binda.

Una settimana di iniziative e momenti di condivisione e fede per Turbigo e per la Comunità Pastorale Santa Maria in Binda. Primo appuntamento, allora, domenica 10 settembre con la 'Festa del Malato' (Messa alle 10.30 nella Chiesa B.V. Assunta di Turbigo, celebrata da Monsignor Armando Cattaneo, mentre al pomeriggio Rosario e Messa con possibilità del Sacramento dell'Unzione degli Infermi), quindi lunedì 11, alle 21, Adorazione Eucaristica con possibilità di confessioni (chiesa Parrocchiale di Malvaglio) e martedì 12, alle 21, inaugurazione della mostra 'Laudato Sì - Effervescente naturale' (con l'ideatore, Monsignor Armando Cattaneo; graphic designer Luigi Belicchi) e a seguire il film 'The Letter' (ispirato all'enciclica 'Laudato Sì' di Papa Francesco; chiesa B.V. Assunta di Turbigo). Venedrì 15, invece, sarà la volta del 'Rosario Organistico' (concerto d'organo, organista Roberto Mucci, alle 21 chiesa Parrocchiale turbighese) e poi apertura del banco di beneficenza nel salone dell'oratorio. Sabato 16, alle 19, apertura dello street food turbighese e alle 21 complesso 'Ignorantoon' (sigle cartoni animati; promozione musicale a cura dei giovani della Comunità). E domenica 17, ecco una giornata di tanti impegni: alle 10.30 Santa Messa solenne celebrata da don Giancarlo Leva (nel 55° di ordinazione presbiterale; chiesa B.V. Assunta Turbigo), alle 12.30 pranzo nel salone Abbà dell'oratorio (menù 'Sapori di Puglia'), alle 16 esibizione del comico Max Pisu (sempre nel salone Abbà) e alle 20.30 processione cittadina, per concludere con la cuccagna sul sagrato. Lunedì 18, alle 20.30, Ufficio per tutti i defunti (chiesa B.V. Assunta) e, infine, martedì 19, alle 21, 'Per educare un bambino ci vuole un villaggio' (incontro con Alberto Pellai, educatore, medico, psicoterapeuta; auditorium delle scuole Medie turbighesi).

