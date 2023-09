La 'Domenica bestiale' della Cuccagna

È una giornata fitta di appuntamenti ‘la domenica bestiale’ in programma il 10 settembre in Cascina Cuccagna, a Milano: dalla mattina alla sera si svolgeranno laboratori, spettacoli teatrali per bambini, mostre, picnic e workshop.

È una giornata fitta di appuntamenti ‘la domenica bestiale’ in programma il 10 settembre in Cascina Cuccagna, a Milano: dalla mattina alla sera si svolgeranno laboratori di maglieria e falegnameria, spettacoli teatrali per bambini, mostre, picnic, workshop per scoprire il meraviglioso mondo delle api e iniziative culturali aperte a tutti (ingresso libero per la maggior parte degli appuntamenti), con l’obiettivo di stimolare la dimensione del fare e dell’imparare insieme, divertendosi.

Per quanto riguarda, in particolare, il versante musicale, nell’ambito del festival ‘La Città che sale - Nuovi rituali urbani’, tra i progetti vincitori del bando ‘Milano è viva nei quartieri’, Musicamorfosi, in collaborazione con Fondazione Gioventu Musicale d’Italia, ha organizzato due eventi, sempre all’insegna dell’aggregazione sociale, della condivisione e dell’inclusione. Il primo, in programma dalle ore 16 alle 18, è un laboratorio di canto corale collettivo, a cura di Arsene Duevi, lo “sciamano che fa cantare anche le pietre”: sotto la sua guida (Duevi è un polistrumentista originario del Togo, nonché un apprezzato direttore di coro, educatore ed etnomusicologo), i partecipanti al seminario impareranno l’inno devozionale ‘Viva Sant’Eusebio’, che poi verrà cantato insieme ai musicisti della Rusty Brass, funambolica street band bresciana di ottoni ‘arrugginiti’.

Come si ricorderà, nel film ‘Per grazia ricevuta’ diretto da Nino Manfredi e premiato al Festival del cinema di Cannes nel 1971 come miglior opera prima, c’è una scena famosa: la festa processionale per il giovane protagonista Benedetto, appena miracolato da Sant’Eusebio. Subito dopo il laboratorio, dalle ore 18 in poi l’inno ‘Viva Sant’Eusebio’ sarà il cuore della performance ‘Per grazia ricevuta’, processione cantata - con partenza e ritorno in Cascina Cuccagna - e diretta da Arsene Duevi e dalla Rusty Brass: si rinnoverà, così, un rituale atavico per chiedere insieme la grazia e, allo stesso tempo, dire grazie.

‘La domenica bestiale’ in Cuccagna proseguirà con la proiezione di tre cortometraggi sul tema del viaggio del regista Marco Singh (ore 18.30), un aperitivo con degustazione delle nuove ricette dello chef Nicola Cavallaro del ristorante un posto a Milano e, infine, la ‘tavolata bestiale’: si cenerà tutti insieme, tra vecchi e nuovi amici, allo stesso tavolo (e il vino della casa sarà offerto dall’oste).

