Anziano a terra in casa: Vigili e ambulanza sul posto

L'episodio nelle scorse ore. Alcuni vicini chiamano il comando della Polizia locale per un pensionato che da qualche giorno non si vedeva più. Arrivati sul posto, gli agenti trovano l'uomo sul pavimento della sua abitazione.

L'importanza di una telefonata. Quella di alcuni vicini. Sì, perché sono stati proprio loro a contattare il comando della Polizia locale e far sì che si potesse prestare aiuto ad un anziano a terra nella sua abitazione. L'episodio nelle scorse ore quando appunto al comando di piazza Bonomi a Turbigo è arrivata la richiesta di soccorso per un pensionato che da qualche giorno non si vedeva più né in casa, né in cortile e né in giro. Subito, allora, i Vigili si sono portati sul posto e qui, dopo avere verificato la situazione, sono riusciti ad entrare, trovando l'anziano sul pavimento. L'uomo, da quanto si è saputo era comunque cosciente, e così dopo i primi accertamenti dei soccorritori è stato caricato in ambulanza e trasferito in ospedale per svolgere tutti i necessari accertamenti.

