Polisportiva Sesto Calende

Settembre: tempo di ricordi estivi, ma anche il momento per la ripresa di attività personali, fra le quali il lavoro, la Scuola ma anche l'attività sportiva e per il benessere personale.

La Polisportiva Ist. Sup, Dalla Chiesa ASD di Sesto Calende è ormai saldamente radicata e presente sul territorio e eccoci allora a presentare le attività che inizieranno a Settembre, in un variegato ventaglio, cui ognuno potrà accedere secondo i propri interessi.

Tutte le attività hanno come punto di riferimento la palestra piccola dell'istituto Dalla Chiesa a Sesto Calende, in via San Donato, 19.

- Corso di Orienteering nelle sue forme e specialità: attività prevalentemente all'aperto, in natura e nei Centri Storici: si svolge il Martedì ed il Venerdì. Preparazione fisico/atletica associata alla pratica delle tecniche di Orientamento con mappa e bussola;

- Corso di Nordic Walking: Mercoledì e Domenica si cammina in natura con gli appositi bastoncini per impegnare tutto l’organismo in un’attività che ben unisce corpo e mente;

- Corsi di Ju Jitsu, storica arte marziale completa: tecniche di attacco e difesa a corpo libero utile anche quale difesa personale. I corsi si svolgono il Lunedì e il Mercoledì pomeriggio/sera in orari differenziati in base all'età dei partecipanti.

- Corso di Ginnastica posturale in presenza. Un'attività motoria adatta a tutti (anche ai più acciaccati) basata su movimenti lenti e presa di coscienza di posture corrette da applicare nella vita quotidiana, semplicemente per stare meglio;

Per chi non avesse modo di partecipare ai corsi in presenza, si riconfermano anche i nostri consolidati corsi “on line” di Ginnastica posturale, allenamento funzionale, stretching che potranno essere seguiti in diretta o tramite registrazione.

