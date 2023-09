Attività di Polizia Giudiziaria: divieti e chiusure

Attività di Polizia Giudiziaria in centro a Turbigo nella mattina di lunedì 4 settembre, da parte della Corte d'Assise di Busto Arsizio.

Attività di Polizia Giudiziaria in centro a Turbigo nella mattina di lunedì 4 settembre, da parte della Corte d'Assise di Busto Arsizio. E pertanto ecco una serie di divieti e limitazioni che saranno in vigore proprio in quell'occasione. Più nello specifico, dalle 9.30 alle 13 circa il divieto di sosta e di transito riguarderà le vie Allea Comunale (tratto Garibaldi, Diaz e Stazione), Stazione (tratto Allea-Giulio Cesare) e Roma (tratto San Vincenzo-Allea). Contemporaneamente, poi, ci sarà, dalle 10 alle 13, la chiusura di tutte le attività commerciali, artigianali, di somministrazione, di servizi e delle associazioni (piazza Bonomi), presenti sempre lungo l'Allea (tra via Stazione, Diaz e Garibaldi), ad eccezione della caffetteria (solo al fine di collaborare alle attività di indagine). Ancora, durante le varie procedure i residenti, gli occupanti gli immobili di via Allea (numeri dispari, tratto via Stazione e Garibaldi) dovranno tenere le finestre e le tapparelle chiuse (dalle 10 alle 13). Nessuno potrà, infine, transitare a piedi o con altro mezzo e anche le fermate degli autobus verranno spostate. E ci sarà il divieto di effettuare riprese video, audio e fotografie.

