Volontario del Pedibus

Pedibus: diventare volontario. Insieme per accompagnare i giovani alunni a scuola per una e/o due mattine a settimana. Certamente un'importante servizio e un momento che permetterà di stare accanto ai ragazzi, raccontare loro alcune particolarità del paese e insegnare come ci si comporta in strada, oltre ad essere parte di un'iniziativa che darà la possibilità di ridurre il traffico, lo smog e il rumore. Chi fosse interessato, può contattare il Comune di Vanzaghello allo 0331/308945.

