Baby Bike School: si ricomincia!

Ripartono le attività presso il Corbetta Park Milano che è ormai un consolidato punto di interesse per gli amanti del fuoristrada e che dà prestigio al comune di Corbetta. Situato nei pressi del Parco Pobbia, in via Zanella 33 a Corbetta, è un circuito da fuoristrada molto curato e capace di accogliere in sicurezza gli amanti di questa disciplina.

All’interno di questa realtà, da ormai un anno, opera la Baby Bike School che si rivolge ai bambini dai 24 mesi ai 9 anni con una finalità che va ben oltre l’apprendimento dell’andare in moto: l’obiettivo della scuola è, utilizzando il gioco, far acquisire e sviluppare ai bambini competenze e abilità motorie, cognitive, relazionali ed emotive. Nello stesso tempo promuove ed afferma la cultura dell’utilizzo della bicicletta/moto in totale sicurezza nel rispetto dell’ambiente e del codice della strada.

A disposizione della scuola Baby Bike School, prima dell’eventuale passaggio nel ‘percorso Junior’, parte della pista dedicata specificamente al livello intermedio/avanzato, un’ampia area dove vengono svolti i primi esercizi del livello base e un piccolo circuito didattico appositamente studiato.

Vengono utilizzate le Balance Bike e soprattutto le Electric Balance Bike (in due misure), oltre che vere minimoto elettriche tutte marchiate KTM e Husqvarna, disponibili grazie alla concessionaria P&D Milano. Nel caso gli allievi ne fossero provvisti, possono utilizzare la propria moto o balance bike. Per la totale sicurezza vengono forniti, se ne sono sprovvisti, casco e tutte le protezioni (schiena/petto, gomitiere, ginocchiere e guanti).

Il Corbetta Park Milano è anche un campo di allenamento per ragazzi/e e adulti appassionati che vogliono praticare in sicurezza il fuoristrada, sia questo con la propria moto sia noleggiando le moto elettriche Talaria e Sur-On che grazie a Richel Moto sono a disposizione presso il centro Corbetta Park Milano, che può nel caso anche noleggiare l’abbigliamento di sicurezza necessario a chi ne fosse sprovvisto.

Il calendario dei prossimi due mesi prevede aperture per il 10 e 24 Settembre; 8 e 15 Ottobre.

Calendario che troverete disponibile sulle pagine Facebook della Baby Bike School e del Corbetta Park Milano. Un modo per essere aggiornati su tutte le attività ed iniziative.

Contatti: 338 8437321 - babybikeschool [at] gmail [dot] com - Responsabile: UMBERTO BUONAGURIO

