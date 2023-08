Emma con il nuovo singolo 'Iniziamo dalla fine'

Da venerdì 1° settembre fuori ovunque 'Iniziamo dalla fine', il nuovo singolo di Emma che anticipa il prossimo disco di inediti 'Souvenir', in uscita in autunno per Capitol/Universal Music.

Da venerdì 1° settembre fuori ovunque 'Iniziamo dalla fine', il nuovo singolo di Emma che anticipa il prossimo disco di inediti 'Souvenir', in uscita in autunno per Capitol/Universal Music. E per vivere in maniera esclusiva questo capitolo musicale della sua carriera, Emma ha deciso di presentare al suo pubblico il nuovo disco con 15 speciali appuntamenti nei club d’Italia: un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un ritorno alle origini musicali in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni di 'Souvenir'. Così nasce l’idea di 'Souvenir in da Club', una vera e propria esperienza per ascoltare dal vivo il nuovo album e ritornare a casa con un ricordo unico. Saranno 15 appuntamenti in 8 città d’Italia, a partire dal 10 novembre.

