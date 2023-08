La Patronale di Malvaglio

A Malvaglio tutto è pronto per l’edizione 2023 della Festa Patronale di San Bernardo. La manifestazione inizierà sabato 2 settembre alle 21.

A Malvaglio tutto è pronto per l’edizione 2023 della Festa Patronale di San Bernardo. La manifestazione inizierà sabato 2 settembre alle 21 con il concerto gratuito nella piazza San Bernardo dell’inedita formazione “Suonova Vocal Project”, nell’ambito del progetto del Polo culturale del Castanese “Il patrimonio in scena Suoni e voci d’estate” giunto alla 22^ edizione. Il sestetto vocale eseguirà i più celebri brani del repertorio swing italiano ed internazionale, spaziando da “In the Mood” a “Maramao”. Domenica 3 settembre si aprirà alle ore 10.00 con la celebrazione della santa messa e alle 12.30 ci sarà la possibilità di pranzare insieme in piazza degustando una buona porzione di “lasagna alla bolognese”. È previsto un costo a persona di 7 euro ed è necessario prenotarsi entro venerdì 1° settembre presso: Bar Emma, Bar via Roma, Panificio Codini e Parrucchiera Emanuela. In caso di maltempo si potrà scegliere tra asporto o mangiare in oratorio. Nel pomeriggio dalle 14.30 in programma ci saranno tante attività, tra queste: giochi e intrattenimenti per i più piccoli, laboratori, yoga con Licia, tombola, schiuma party e aperitivo serale. "La Festa patronale di San Bernardo è un atteso momento di aggregazione sociale che si svolge al termine dell’estate nel cuore di Malvaglio, coinvolgendo grandi e piccini con diverse attività – affermano il sindaco Giorgio Braga e il suo vice Alessandro Mollica – La manifestazione aprirà sabato con un concerto di musica swing di alta qualità per proseguire domenica e per l’intera giornata. È di certo un’occasione per trascorrere insieme del tempo e festeggiare al meglio la Patronale".

