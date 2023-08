Bus: prezzo abbonamento studenti invariato

Resterà invariato anche per l’anno scolastico 2023/24 il prezzo per l’abbonamento annuale bus degli studenti.

Resterà invariato anche per l’anno scolastico 2023/24 il prezzo per l’abbonamento annuale bus degli studenti. La giunta comunale, infatti, a fronte dell’aumento delle tariffe del Trasporto pubblico locale deciso da Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Mobilità Marco Bianchi, ha infatti stanziato 8mila 400 euro per annullare l’aumento del prezzo dell’annuale studenti al servizio autobus. Il costo dell’abbonamento continuerà quindi a essere pari a 202 euro invece dei 223 euro che sarebbe risultato con l’applicazione del rincaro. L’aumento delle tariffe deciso da Regione Lombardia, per il TPL, è del 4,81%. L’ultimo ritocco delle tariffe risale al 2022. L’anno scorso la giunta aveva stanziato 3mila euro per annullare l’effetto dell’aumento sull’annuale degli studenti, che sarebbe passato da 202 euro a 218 euro.

"Per il secondo anno consecutivo siamo stati chiamati dalla delibera regionale ad adeguare le tariffe dei bus entro il 31 agosto e abbiamo ribadito la scelta fatta nel 2022 di concentrare le risorse a nostra disposizione per sostenere l’impegno delle famiglie, che all’inizio dell’anno scolastico devono già farsi carico di molte spese, annullando il rincaro che avrebbe interessato l’abbonamento annuale studenti – spiega Bianchi - Si tratta, quindi, di uno stanziamento ancor più significativo di quello dell’anno scorso perché deve coprire la differenza di due aumenti, che sarebbe stata, complessivamente, di 21 euro. Con la nostra scelta puntiamo anche a incentivare le famiglie a scegliere l’abbonamento annuale, che rappresenta la soluzione più conveniente. La crescita del numero di abbonamenti annuali venduti nell’ultimo anno scolastico rispetto al precedente -da 113 a 221- dimostra che molte famiglie, venute meno le incertezze dovute al Covid, quindi con il ritorno alla didattica in presenza, si sono orientate su questa scelta. Alla Ragioneria e alla Polizia locale, gli uffici comunali che ci hanno aiutato a reperire le risorse necessarie per sostenere questa misura, va il mio grazie".

Nel dettaglio gli aumenti, dall’1 settembre 2023, vedranno passare il biglietto ordinario da 1,40 a 1,50 euro (nel 2022 sono stati venduti quasi 62mila biglietti), il biglietto a bordo da 2,50 a 2,60 euro (oltre 14mila 200 biglietti nel 2022), il blocchetto da 10 corse da 13,00 a 13,50 euro (5mila 214 blocchetti nel 2022), l’abbonamento settimanale da 11 a 11,40 euro (quasi 1.100 nel 2022), il mensile studenti da 28,50 a 29,50 euro (quasi 1.500 nel 2022), il mensile ordinario da 40,00 a 41,60 euro (303 nel 2022), il mensile terza età da 21,50 a 22,30 euro (203 nel 2021), l’abbonamento annuale studenti resta a 202 euro (221 sono stati gli abbonamenti nel 2022), l’abbonamento annuale terza età (tessera d’oro) da 24,45 a 25,40 euro (previa presentazione all’URP del 730 o modello unico per i cittadini residenti con redditi inferiori a 20 mila euro).

